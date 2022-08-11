GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin arama yaptığı bir TIR'da 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada TIR'ın gizli bölmelerinde gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.