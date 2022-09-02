Dronla takip edilen kamyonette 222 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Dronla takip edilen kamyonette 222 kilo esrar ele geçirildi

02.09.2022 17:30
Dronla takip edilen kamyonette 222 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronla havadan takip ederek durdurduğu kamyonette, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dronla havadan takip ederek durdurduğu kamyonette, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. Kamyonet şoförü, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Nizip-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı. Dronla havadan takip edilen kamyoneti durduran ekipler, narkotik köpeği 'Agros' ile arama yaptı. Aramalarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şoförü gözaltına alarak, emniyete götürdü.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dronla takip edilen kamyonette 222 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dronla takip edilen kamyonette 222 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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