GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik savcılık kararıyla bir ev ve araçta arama yaptı. Aramalarda; 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ile 99 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Sigara ve saatlere el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.