GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI

16.08.2022 13:01

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine savcılık kararıyla bir işyeri ile otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, operasyon kapsamında ismi açıklanmayan 3 kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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