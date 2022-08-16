GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 3 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine savcılık kararıyla bir işyeri ile otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, operasyon kapsamında ismi açıklanmayan 3 kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.