İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından uyuşturucu bulunduğu saptanan bir ev ile işyerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 2 kilo 125 gram metamfetamin, 1400 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI - Son Dakika

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