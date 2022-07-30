GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI

30.07.2022 13:07
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından uyuşturucu bulunduğu saptanan bir ev ile işyerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 2 kilo 125 gram metamfetamin, 1400 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

YORUMLAR
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Osmaniye'de muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı Osmaniye'de muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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