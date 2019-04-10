Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Polis Haftası Kutlamaları

Gaziantep'te Polis Haftası Kutlamaları

1 saat önce

Gaziantep'te Polis Haftası kutlamalarıGaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncu yılı kutlamaları başladı.

Gaziantep'te Polis Haftası kutlamaları

Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncu yılı kutlamaları başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan kutlama programına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve polisler katıldı. Karaduman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının kentte görevli zırhlı ekiplerinde aralarında bulunduğu polis araçları kent merkezinde sirenleri açarak tur attı.

Polis Haftası kutlamalarının hafta boyu çeşitli etkinliklerle süreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: DHA
Gaziantep, Polis Haftası, Polis, Güncel
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