Gaziantep'te Polis Haftası Kutlamaları
1 saat önce
Gaziantep'te Polis Haftası kutlamalarıGaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncu yılı kutlamaları başladı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: DHA
'te Polis Haftası
kutlamaları
Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncu yılı kutlamaları başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda başlayan kutlama programına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve polisler katıldı. Karaduman'ın Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakmasının kentte görevli zırhlı ekiplerinde aralarında bulunduğu polis araçları kent merkezinde sirenleri açarak tur attı.
Polis Haftası kutlamalarının hafta boyu çeşitli etkinliklerle süreceği bildirildi.
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