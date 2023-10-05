Gaziantep'te Polis Memuru Kovalamaca Sırasında Şehit Oldu - Son Dakika

Gaziantep'te Polis Memuru Kovalamaca Sırasında Şehit Oldu

Gaziantep\'te Polis Memuru Kovalamaca Sırasında Şehit Oldu
Son Güncelleme: 05.10.2023 10:10

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında yaşanan trafik kazası sonucu polis memuru Emirhan Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında yaşanan trafik kazası sonucu polis memuru Emirhan Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimsek; 04 Ekim 2023 günü şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makami ali olsun" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Polis Memuru Kovalamaca Sırasında Şehit Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Polis Memuru Kovalamaca Sırasında Şehit Oldu - Son Dakika
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