Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı 1 Şehit, 1 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı 1 şehit, 1 yaralı (1)Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Gaziantep
'te polis otosu ağaca çarptı 1 şehit, 1 yaralı (1)
Gaziantep'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
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GAZİANTEP, (DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:55 Kaynak: DHA
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Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı
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