Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı 1 Şehit, 1 Yaralı (1)

Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı 1 Şehit, 1 Yaralı (1)

59 dakika önce

GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı 1 Şehit, 1 Yaralı (1), System.String[]
GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:07 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, Güncel
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