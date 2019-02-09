Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı 1 Şehit, 1 Yaralı (1)
59 dakika önce
GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
GAZİANTEP'te, polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:07 Kaynak: DHA
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Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı
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