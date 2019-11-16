Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te polis suçlulara göz açtırmıyor
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Gaziantep'te polis suçlulara göz açtırmıyor

6 saat önce

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 116 kişiye işlem yapılırken 48 de aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te polis suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 116 kişiye işlem yapılırken 48 de aranan şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-15 Kasım 2019 tarihinde yapılan çalışmalarda 14-15 Kasım 2019 tarihinde İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda 23 kişi uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve ticaretinden, 27 şüpheli şahsa hırsızlıktan, 66 şahsa kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 48 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca şahıslardan ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 69,49 gram uyuşturucu madde, 33 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, 15 adet fişek, 2 adet tüfek, 2 adet kesici alet, 1 adet çalıntı Led TV, 1 adet çalıntı araç, -2 adet çalıntı akü, 2 adet çalıntı motosiklet,34 litre çalıntı zeytinyağı, 2 adet hacizli yakalamalı araç, 5 adet köpük tabir edilen çalıntı yalıtım malzemesi, bir miktar buluntu para, 2 adet park bankı demiri, 1 adet plakasız motosiklet ele geçirildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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