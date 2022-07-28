İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 işyerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 1550 litre kaçak akaryakıt ve 1 santrifüj ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, işyerlerinde ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKITA 2 GÖZALTI - Son Dakika

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