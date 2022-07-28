GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKITA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKITA 2 GÖZALTI

28.07.2022 12:06

GAZİANTEP'te, polis tarafından 2 işyerine yönelik operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis tarafından 2 işyerine yönelik operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 işyerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 1550 litre kaçak akaryakıt ve 1 santrifüj ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, işyerlerinde ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKITA 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKITA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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