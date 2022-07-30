GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI

30.07.2022 13:47

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kaçak sigaraların getirildiği belirlenen minibüs, kent merkezinde durduruldu. Minibüste yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulmuş 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI - Son Dakika
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