İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 3 şüphelinin başkalarına ait banka veya kredi kartı bilgileri ile dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Adresi belirlenen şüpheliler Gaziantep 'in de aralarında olduğu 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika

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