GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI

26.08.2022 16:11

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 3 şüphelinin başkalarına ait banka veya kredi kartı bilgileri ile dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Adresi belirlenen şüpheliler Gaziantep'in de aralarında olduğu 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika

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