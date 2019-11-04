Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı

Gaziantep'te polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

Gaziantep'te "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplandığı ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı.

Gaziantep'te polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Gaziantep'te "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplandığı ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gözaltına alınan 4'ü kadın 30 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 30 kişiden 13'ü savcılık sorgusunun ardından, 17'si ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden, "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplanan ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösteren 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birlikte yaşadığı adam tarafından acımasızca öldürüldü
81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]