Gaziantep'te polisi 31 bin kadına ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te polisi 31 bin kadına ulaştı - Son Dakika

Gaziantep'te polisi 31 bin kadına ulaştı

6 saat önce

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) projesi kapsamında 31 bin 600 kadına ulaşarak bilgilendirme yaptı.

Gaziantep'te polisi 31 bin kadına ulaştı, System.String[]

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) projesi kapsamında 31 bin 600 kadına ulaşarak bilgilendirme yaptı.


Toplum Destekli Polisler tarafından yapılan bilgilendirme de, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan KADES uygulamasının tanıtımı da yapıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulamasına ilişkin tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında Sanko AVM ve diğer AVM'ler ile site ve apartmanlarda düzenlenen toplantılarda KADES projesi tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları da sürdürüldü.


Yapılan çalışmalarda, Polis ekipleri KADES uygulamasının son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiğini anlattı. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda Polise çok daha hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabilecekleri ifade edildi.


Öte yanda, Şubat ayı içerisinde başlatılan çalışmalarla bugüne kadar KADES telefon uygulamasının işleyişine ilişkin 10 bin 250 el broşürü dağıtıldı. Tanıtım günü etkinliklerinde 31 bin 600 kadına uygulamanın içeriği, kurulumu ve işletilmesi hakkında bilgilendirme yapılarak 7 bin 500 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi.


Emniyet yetkililerince KADES tanıtım günü etkinliklerine bu ay içerisinde de periyotlar halinde devam edileceği aktarıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şizofreni hastası kadın oda arkadaşının gözlerini oydu, Valilik 7 personeli açığa aldı
Kadınlar erkeklerden daha mutlu oldu Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te polisi 31 bin kadına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]