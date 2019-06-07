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Gaziantep'te polisi yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla çarptığı polisi yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te polisi yaralayıp kaçan zanlı tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla çarptığı polisi yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 20 Mayıs'ta merkez Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayıp aracıyla çarptığı polisi yaraladıktan sonra kaçan ve dün Adıyaman'da yakalanan Cumali D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "gasp" gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Merkez Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi'nde 20 Mayıs'ta uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, aracıyla kaçarken çarptığı polis memurunu yaralamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Merkez, Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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