Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

03.08.2022 09:33

GAZİANTEP'te polisin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 267 kök kenevir ile 40 gram esrar ele geçirildi; 15 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polisin 15 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 267 kök kenevir ile 40 gram esrar ele geçirildi; 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirilen 15 adrese operasyon düzenledi. 128 polisin katılımı ile yapılan eş zamanlı baskınlarda; 267 kök kenevir, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 15 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü.


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Kenevir bahçesine polis baskını Kenevir bahçesine polis baskını Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: DHA

Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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