Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü - Son Dakika
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Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü

05.09.2022 12:20

GAZİANTEP'te, polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

GAZİANTEP'te, polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

Beydilli Mahallesi'nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı. Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi. Yapılan denetimler sonucu düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden 3 kişi, yakalandı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.Düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü - Son Dakika
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