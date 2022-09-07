Asgari ücret yılbaşında ne kadar olur? Hesap yapan SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baklava arasında uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika

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