Baklava arasında uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika
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Baklava arasında uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi

07.09.2022 11:01

Gaziantep'te polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yanında bulunan baklava kutusuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yanında bulunan baklava kutusuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen E.G.'nin yanındaki baklava paketine gizlenmiş halde 90 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

Polis yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baklava arasında uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baklava arasında uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika
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