Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı

22.08.2022 12:00

GAZİANTEP'te, polisin minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin minibüste yaptığı aramada 21 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Ekipler, araçta yapılan aramada 21 kaçak göçmeni yakaladı. Sürücü İ.C., gözaltına alınırken, göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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Van'da polislerce durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı Van'da polislerce durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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