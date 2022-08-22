İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Ekipler, araçta yapılan aramada 21 kaçak göçmeni yakaladı. Sürücü İ.C., gözaltına alınırken, göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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