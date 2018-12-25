Gaziantep'te Polisler Öğrencilere Seminer Verdi

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sanal dünyada ve trafikte güvende misiniz?

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sanal dünyada ve trafikte güvende misiniz?" adlı projeyle öğrencilere yönelik seminer düzenledi.



Proje kapsamında ilçe merkezinde bulunan okulları ziyaret eden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere proje hakkında bilgi verdi.



Proje amacının bilinçsiz internet kullanımı ve trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu belirten polisler, öğrencilere, bilinçsiz internet kullanımı nedeniyle gençlerin ve vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi, trafik bilgilendirmeleri ve meydana gelen ve ağır sonuçlara sebep olan trafik kaza oranlarını en aza indirgenmesi, vatandaşların mağduriyetinin ve olası büyük acıların önlenmesi konusunda sunum yaptı.

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