Gaziantep'te polislere

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

İslahiye'de künefe ustası Mustafa Şanlı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

155'i arayarak Atatürk Mahallesi'ndeki parkta toplu doğum günü kutlaması yapıldığı yönünde ihbarda bulunan Şanlı, kutlama yapan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıklarını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibi, parktaki kamelyada Mustafa Şanlı tarafından alkışlarla karşılandı.

Şanlı, ekipteki polislere Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek üzerine maytaplar yerleştirdiği künefeleri polislere ikram etti.

Sürprize şaşıran polisler, Şanlı'ya teşekkür etti.