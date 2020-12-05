Gaziantep'te polisten kısıtlama denetimi - Son Dakika

Gaziantep'te polisten kısıtlama denetimi
05.12.2020 10:00
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde Pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, polis ekipleri dışarıya çıkan vatandaşları denetledi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde Pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, polis ekipleri dışarıya çıkan vatandaşları denetledi.
Kentte gün içinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddelerinde, polis ekipleri kısıtlamaya uyulması için denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti. Sessizliğin hakim olduğu kentte, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde boş kalan caddeler sessizliğe büründü.
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