Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te polisten trafik denetimleri
Son Dakika Güncel Gaziantep'te polisten trafik denetimleri - Son Dakika

Gaziantep'te polisten trafik denetimleri

6 saat önce

Gaziantep'te polisin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bin 111 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı, 141 araç trafikten men edildi, 7 sürücü belgesine el kondu.

Gaziantep'te polisten trafik denetimleri, System.String[]

Gaziantep'te polisin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bin 111 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı, 141 araç trafikten men edildi, 7 sürücü belgesine el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince il merkezi ve şehirlerarası kara yollarında yapılan trafik uygulamalarında 4 bin 259 araç kontrol edildi.

Trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 8 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 223 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 6 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 3 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 41 sürücüye ve araç plakasına yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 21 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 809 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Toplamda bin 111 sürücüye ve araç plakasına işlem yapılan kentte, 141 araç trafikten men edildi, 7 sürücü belgesine el konuldu.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar
(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:13:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te polisten trafik denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]