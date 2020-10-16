Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

16.10.2020 01:26

Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Gaziantep'te pusu kurdukları şahsı vurarak öldüren şüpheliler her yerde aranıyor.

Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te pusu kurdukları şahsı vurarak öldüren şüpheliler her yerde aranıyor.

Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sanayi sitesine gelen Metin Köseoğlu aracını park ettiği esnada kendisine pusu kuran kişilerin saldırısına uğradı. Kimlikleri belirlenemeyen şüphelilerden biri Köseoğlu'nun başına pompalı tüfekle tek el ateş etti. Köseoğlu kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri Köseoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Başından vurulan Metin Köseoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken hayatını kaybeden Köseoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Şehitkamil, Gaziantep, Pusu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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