Fırat Nehri'nde sörf üzerinde mangal keyfi yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül 'de düzenlenecek 5. Rumkale Su Sporları Festivali için kente gelen Atlı, tarihi Rumkale eteklerinde Fırat Nehri'nde sörf yaptı.

Kaynak: AA

Süleyman Atlı, Fırat Nehri, Gaziantep, Eylül, Güncel, Son Dakika

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