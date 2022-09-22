Fırat Nehri'nde sörf üzerinde mangal keyfi yaptı

Gaziantep'te profesyonel sörfçü Süleyman Atlı, Fırat Nehri üzerinde sörf yaparken mangal keyfi yaptı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Eylül'de düzenlenecek 5. Rumkale Su Sporları Festivali için kente gelen Atlı, tarihi Rumkale eteklerinde Fırat Nehri'nde sörf yaptı.
Atlı, elektrikli sörf tahtası üzerine yerleştirdiği mangalda et pişirirken aynı anda suda ilerledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kişiden beğeni aldı.
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