Gaziantep'te Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Gaziantep'te Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi kuruluyor - Son Dakika

Gaziantep'te Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi kuruluyor

6 saat önce

Gaziantep'te yerli ve milli imkanlarla kurulacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi için imza töreni düzenlendi.

Gaziantep'te Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi kuruluyor, System.String[]

Gaziantep'te yerli ve milli imkanlarla kurulacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi için imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) gerçekleştirilen törende konuşan Valisi Davut Gül, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle üniversite öncülüğünde hayata geçeceğini söyledi.

Tesisin yerli ve milli imkanlarla yapılacağını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıllık süreçte gerek sunum yaparken gerek yetkili yerlere anlatırken bu projeye hepimiz inandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli sanayi oluşturmak konusunda bir hedefi vardı. Bunun en önemli ayaklarından biri de medikal sanayi. Gaziantep'in medikal alanda kümeleşmeyle ilgili hedefi vardı. Üniversitemizin öncülüğünde proje bunun ilk adımı olmuş oldu."

Gül, projenin Türkiye için önemine işaret ederek, "Yaklaşık 32 milyon liralık bir proje. Türkiye'de kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek miktara denk geliyor bu." dedi

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise tesisin Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde kurulacağını aktardı.

Tesisin tamamlanmasıyla Gaziantep ve bölgenin ilaç ihtiyacının ciddi anlamda karşılanacağını vurgulayan Gür, şöyle konuştu:

"Radyofarmasötik ilaçların en çok kullandığı ana merkezlerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Bakanımızın bu projeyi buraya verme amaçlarından biri de hem burada kullanılacak hem de Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere bu bölgenin ana lojistik merkezi olarak buradan temin edilecek olması. Proje daha başlama aşmasındayken bile uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. Bir taraftan Japon firmalar bir taraftan Amerika firmaları ortaklığımızla burada ortak bir fabrika ve işletim sistemi kurmak istiyor. Bu proje hayata geçer geçmez yeni modellemeler yapacağız. Türkiye'de var olmayan yeni moleküller özelikle Amerika ve Japonya'dan getirilerek burada imal edilecek ve bunlar dünyanın farklı taraflarına dağıtılacak."

Konuşmaların ardından Vali Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve GAÜN Rektörü Ali Gür arasında imza atıldı.

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vatandaşlara evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunan Gül, "65 yaş ve üstü olup da dışarı çıkmama kuralını ihlal eden yaklaşık 500 kişiye idari işlem yaptık. Kontrollerimiz devam ediyor. Ayrıca hastanelerimizin bahçelerinde çadırlar kurulacak. Bunun anlamı şu; test alırken hastanenin içine alınmayacaklar, çadırlarda testler yapılacak. Çok kısa sürede sonucu belli olacak." dedi.

Gaziantep, Proton, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:22 Kaynak: AA

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