Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı

6 saat önce

Gaziantep'te, bir kişinin yoldan geçen araçların önüne atlayarak intihar girişimini içeren görüntülerle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı, System.String[]

Gaziantep'te, bir kişinin yoldan geçen araçların önüne atlayarak intihar girişimini içeren görüntülerle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarınca 15 Temmuz Mahallesi'nde bir gencin kendisini yoldan geçen otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak "yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak suretiyle kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı" şeklinde paylaşımlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan incelemede 24 Şubat Pazartesi günü kaydedildiği anlaşılan görüntüdeki olayın münferit bir vaka olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebiyle bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuş olup belindeki kırık nedeniyle hastanede yoğun bakımda yatmaktadır. Söz konusu genç hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs da polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır. Olayın görüntülerini çarpıtmak suretiyle sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan kişi ve konuyla ilintili 16 şahıs hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır."

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı
MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]