Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Gaziantep'te, bir kişinin yoldan geçen araçların önüne atlayarak intihar girişimini içeren görüntülerle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarınca 15 Temmuz Mahallesi'nde bir gencin kendisini yoldan geçen otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak "yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak suretiyle kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı" şeklinde paylaşımlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan incelemede 24 Şubat Pazartesi günü kaydedildiği anlaşılan görüntüdeki olayın münferit bir vaka olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebiyle bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuş olup belindeki kırık nedeniyle hastanede yoğun bakımda yatmaktadır. Söz konusu genç hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs da polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır. Olayın görüntülerini çarpıtmak suretiyle sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan kişi ve konuyla ilintili 16 şahıs hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır."