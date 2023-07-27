Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs, Ağabeyini Uykuda Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs, Ağabeyini Uykuda Öldürdü

27.07.2023 12:28

Gaziantep'te psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahıs, uykudaki ağabeyini 3 el ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, uykudaki ağabeyini 3 el ateş ederek öldürdü. 5 çocuk babası abinin cenazesi aileye teslim edilirken katil olan kardeş ise tutuklandı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULDULAR

Önceki gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ö.F.T. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde uykudaki ağabeyi Halil İbrahim Tanrıöver'e (41) 3 el ateş etti. Sesleri duyarak uyanan hane halkı korkunç manzara ile karşılaştı. Daha sonrasında ise durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs Ağabeyini Öldürdü

5 ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede kardeşi tarafından vurulan Halil İbrahim Tanrıöver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden evli ve 5 çocuk babası makine teknikeri Tanrıöver'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs Ağabeyini Öldürdü

TUTUKLANDI

Öte yandan ağabeyini uykudayken öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Ö.F.T. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Gaziantep, Şahinbey, Karataş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs, Ağabeyini Uykuda Öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu
13:49 Seyirciyi kesilen elektrikler bile durduramadı! "Aşkın Olayım" şarkısını duyan Simge hüngür hüngür ağladı
13:28 Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı
13:24 Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
13:03 Kargo firmasındaki utanç verici görüntülerde yer alan 3 çalışan işten atıldı
13:01 Kargo firmasındaki skandal görüntülerde yer alan 3 çalışan kovuldu
12:56 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni düzenleme: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:54 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni çalışma! Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:53 Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş
12:51 Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, binanın sahibi çıktı! Almanya'dan gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 15:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs, Ağabeyini Uykuda Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement