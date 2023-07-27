Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Bulunan Şahıs, Ağabeyini Uykuda Öldürdü

Gaziantep'te psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, uykudaki ağabeyini 3 el ateş ederek öldürdü. 5 çocuk babası abinin cenazesi aileye teslim edilirken katil olan kardeş ise tutuklandı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULDULAR

Önceki gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ö.F.T. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde uykudaki ağabeyi Halil İbrahim Tanrıöver'e (41) 3 el ateş etti. Sesleri duyarak uyanan hane halkı korkunç manzara ile karşılaştı. Daha sonrasında ise durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 ÇOCUK BABASIYDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede kardeşi tarafından vurulan Halil İbrahim Tanrıöver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden evli ve 5 çocuk babası makine teknikeri Tanrıöver'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan ağabeyini uykudayken öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Ö.F.T. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.