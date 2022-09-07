Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı - Son Dakika
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Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı

07.09.2022 23:55
Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, bekçilik yaptıkları bağ evinde cinnet geçirip babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini astı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde akşam saatlerinde meydana gelen olaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel (56) ile psikolojik sorunlar yaşayan oğlu Orhan Adıgüzel (26) bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında cinnet geçiren Orhan Adıgüzel, öfkesine hakim olamayarak babasını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasının ölümüne neden olan Orhan Adıgüzel ise kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Bağ evinde aile faciası! Cinnet getiren genç, önce babasını sonra kendisini öldürdü

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞILDI

Yaşanan olay sonrası uzun süre baba oğuldan haber alamayan yakınları durumlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan Adıgüzel'in ise asılma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağ evinde aile faciası! Cinnet getiren genç, önce babasını sonra kendisini öldürdü

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bağ evinde yaşanan aile faciası sonrası hayatını kaybeden baba ile oğulun cansız bedenleri olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Bağ evinde aile faciası: 2 ölü Bağ evinde aile faciası: 2 ölü
Kaynak: İHA

Halil Adıgüzel, Gaziantep, Şahinbey, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı - Son Dakika

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