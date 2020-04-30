Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk - Son Dakika

Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk

15 dakika önce

GAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk, System.String[]

GAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen veya farklı işlem yaptırmak isteyenler, sabah saatlerinden itibaren PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu. PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruk oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.


Gaziantep, Polis, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:48 Kaynak: DHA


Son Dakika

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