Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk - Son Dakika

Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk

GAZİANTEP'te, işlem yapmak için geldikleri PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi.

GAZİANTEP'te, işlem yapmak için geldikleri PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler, vatandaşları aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı. Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, aynı zamanda faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler, birbirlerine çok yakın olan vatandaşları, 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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