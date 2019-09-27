Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun
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Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun

1 saat önce

Gaziantep'te bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun, System.String[]

Gaziantep'te bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki PTT şubesine giren B.D, elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup kasadaki paraları vermesini istedi.

Zanlı, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yaşadığı evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D, hastanedeki kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı hastanede polis aracına bindirildiği sırada borcu olduğu için soygunu yaptığını savunarak, "Mecbur kaldım, borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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