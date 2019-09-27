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Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun

16 dakika önce

Gaziantep'te bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun, System.String[]

Gaziantep'te bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki bir miktar parayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki PTT şubesine giren B.D, elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup kasadaki paraları vermesini istedi.


Zanlı, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.


Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonda zanlıyı, evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlı, hastanede polis aracına bindirildiği sırada borcu olduğu için soygunu yaptığını savunarak, "Mecbur kaldım, borçlarım vardı. Borçlarımı ödeyemedim." dedi.

Öte yandan soygun anı PTT şubesinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, PTT şubesine giriş yapan güneş gözlüklü B.D'nin, bir süre görevlilerle konuştuktan sonra poşetin içerisinden tabancasını çıkarıp kadın çalışanları tehdit etmesi ve poşetin içerisine paraları doldurtarak kaçması yer alıyor.

Gaziantep, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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