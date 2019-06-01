Gaziantep'te Ramazan davulu yasaklandı
1 saat önce
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için Ramazan davulunun iki günlüğüne yasaklandığını açıkladı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) için Ramazan davulunun iki günlüğüne yasaklandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından önceki gün açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, LGS'ye girecek çocuklar için Ramazan davulunun yasaklandığını bildirdi. Hafta sonu yapılacak olan LGS için cuma ve cumartesi geceleri sahur vaktinde davul çalmayacağını açıklayan Vali Gül'e, çocukları sınava girecek Gaziantepliler teşekkürlerini iletti. Vali Gül, sınav saatlerinde vatandaşların gürültü yapmamaları konusunda da ikazda bulundu. - GAZİANTEP
İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri
Gökhan Çıra, "İnşallah Selin Ciğerci ölür" yorumunu görünce çıldırdı
Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu