Gaziantep'te ramazan geleneği kömbe üretimi sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, asırlık ramazan geleneği kömbe, damakları tatlandırıyor.

Kırıkçalı Mahallesi'nde evinin bahçesinde kurduğu taş ocakta muhacir ekmeği yaparak satan Mine Emek (46), ramazanda da kendi ürettiği ev yapımı kömbeleri satıyor.

Emek, gazetecilere, kömbenin genellikle evlerde hazırlanıp fırınlarda pişirildiğini aktardı.

Kendisinin de ürettiği kömbelerle aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Emek, fıstıklı, tahinli, cevizli ve üzümlü olarak satışa sunulan geleneksel kömbenin beğenildiğini vurguladı.

Kömbenin kilogramı 50 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.