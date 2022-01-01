Gaziantep'te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te özel harekat polislerinin de katılımıyla midibüste rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım araçlarının kaçırılmasına yönelik gelişebilecek muhtemel acil durumlar karşısında ilgili birimlerin her an göreve hazır tutulması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla özel harekat unsurlarının öncülüğünde rehine kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat senaryosu gereği polise Gaziantep Havalimanı'nda bir midibüsteki yolcuların rehin alındığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine midibüs, polis özel harekat ekiplerince Körkün Sanayi Bölgesi'ndeki meskun bir bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, burada midibüsün çevresini sararak operasyonu başlattı. Sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta yolcuları rehin alan 1 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Gerçeğini aratmayan başarılı tatbikatın ardından özel harekat polis ekipleri, otobüsün önünde toplu fotoğraf çektirdi.