Gaziantep'te, resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te, resim sergisi açıldı

6 saat önce

Gaziantep'te, resim sergisi açıldıGAZİANTEP'te Ressam Sevgi Canan Akfırat'ın 'Okunan Kitap' adlı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gaziantep'te, resim sergisi açıldı

GAZİANTEP'te Ressam Sevgi Canan Akfırat'ın 'Okunan Kitap' adlı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Kültür Salonu Fuayesinde serginin açılışına Ressam Akçınar'ın yanı sıra sanatseverler katıldı.

Ressam Canan Akfırat'ın fırçalarında hayat bulan 56 resmin yer aldığı sergide köy yaşantısı başta olmak üzere yağlı boyadan oluşan karma resimler bulunuyor.

Eserlerinde özellikle insanı merkeze aldığını anlatan Ressam Sevgi Canan Akpınar, Anadolu insanını iyi tanıdığını ve o yüzden eserlerinde ağırlıklı olarak köy yaşantısını ele aldığını söyledi.

Akpınar, "Büyük resmin hepimiz birer parçalarıyız. Şimdiye kadar açtığım sergilerde maddeden manaya yolculuğu yansıtmaya çalışıyorum. İnsanın bir kitap okuması lazım.İlk emir de bu yönde çünkü. O kitap aslında insanın kendisidir. Resimlerimde kendi kitabını okuyan insanı anlatmaya çalışıyorum. Anadolu insanını ve köy yaşantısını yakından tanıyorum. Onları çok sevdiğim için resimlerimde ağırlıklı olarak köy yaşantısını konu alıyorum. Ağırlıklı olarak insanımızı çizmeye gayret ediyorum" dedi.

Serginin 6 gün açık olacağı bildirildi.

Gaziantep'te, resim sergisi açıldı

Gaziantep, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:48 Kaynak: DHA
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