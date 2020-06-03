Gaziantep'te restoranlara pandemi ayarı - Son Dakika

Gaziantep'te restoranlara pandemi ayarı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla Gaziantep'te restoranlar menüleri QR kod ile müşterilerine sunacak

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs salgınının kontrol altına alınmasıyla başlayan normalleşme sürecinde, gastronomi kenti Gaziantep'te restoran ve lokantalarda masalardan kaldırılan menüler, QR kodla müşterilere sunulacak.

"Yeni Normalleşme Dönemi'nde Gaziantep Gastronomisi" başlığı ile düzenlenen toplantı, Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleşti. Toplantıda basın mensuplarına Gaziantep'te restoran, lokanta ve kebap salonları gibi gastronomi alanında çalışanlara verilen eğitimler ve normalleşme sürecinde uygulanacak çalışma disiplini aktarıldı. Türkiye'de ilk defa UV ışını ile donatılmış olan servis masası ve bulaşık dolabının kullanımı ve müşteriye yapılan servis anlatıldı. Gastronomi kentinde restoran ve lokantalarda masalardan kaldırılan menüler, QR kodla müşterilere sunulacak.

Toplantıda yapılan sunumun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronominin birleştirici bir gücü olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Gastronomi dediğimiz şey, sofra dediğimiz şey birleştiriyor. Bu medeniyeti, bu kültürü bilmeden bunu anlamak çok zor, bu çok özel bir şey topraktan gelen büyük bir lezzet var, güneşten gelen büyük bir lezzet var, büyük bir kültür, medeniyet var ve en önemlisi kardeşlik ruhumuz var birleştiriyor. Sofra birleştiriyor, sofra dediğimiz şey istihdam oluşturuyor, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oluşturuyor" dedi.

"Bir kadın başkan geldi yeme içmeyle uğraşıyor sakın demeyin çünkü dünya nereye gidiyor bunu görmeniz lazım" diyen Şahini, "Dünya yerel kültürün çok daha yükseldiği bir noktaya gidiyor. Küreleşmek, tek tipleşmeden usanan dünya farkındalık istiyor. Bugün konuştuğumuz konu direk şehir ekonomisi. Şehrin ekonomisi ne kadar büyürse Türkiye ne kadar büyüyorsa yüzde 10 fazla büyüyor. Nasıl büyüyor? Petrol yok, altın yok, neyimiz var bizim? Alın teri ve akıl terimiz var. Dibimizde koca savaş var 150 fabrikayı hangi şehir bitirir, koca pandemi sürecinde yüzde 80 kapasite ile hangi şehir çalışır. O yüzden biz bir araştırma yaptırdık küresel ölçekte şehrin neresini öne çıkartalım diye fıstığı mı? Baklavası mı? Onu mu bunu mu derken ne çıktı biliyor musunuz? 'İnsan' yani beşeri sermaye, insan gücü, o yüzden bizim bir birimize çok iyi sahip çıkmamız lazım. Gazetecisi, yazanı, çizeni, üreteni, tüketeni bu pasta büyümek zorunda çünkü bu pasta küçüldüğünde herkes küçülecek kazananı yok bunu başarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim seferberliğine başladıklarını kaydeden Şahin, "Kimseyi çağırmayacağız, oluşturduğumuz ekip kapı kapı gidip oradaki çalışanı eğitecek. O yüzden büyük bir eğitim seferberliğine başlıyoruz" diye konuştu.