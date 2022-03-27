Başkan Fatma Şahin restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kozluca Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, yaptığı restorasyonlarla şehrin turizm potansiyelini arttırarak dünyaya eşsiz Gaziantep kültürünü anlatmayı hedefliyor.

Başkan Şahin, tarihi Kozluca Camisi'nin gölgesinde çalışmaları yerinde gördüğünü belirterek, "Bu şehrin minareleri de çok özel. Taş işçiliği farklı, şapkalı minareler. Buraya 55 yıllık anıyla bakıyorum. Bu tarihi mahalleyi evleriyle restore ediyoruz. Burada bulunan eski hamamı peynir atölyesine çevirerek peynire dair bütün tadımlıkları burada yapacağız. Bu yapılan çalışmalarla kültür yolunu geliştiriyoruz. Kültürüyle, sanatıyla, insanıyla, tarihiyle yükselen şehir Gaziantep için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.