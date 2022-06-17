İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Suç örgütünü fiziki ve teknik takibe alan ekipler, Şahinbey ilçesinde Onkoloji Bölgesindeki fuhuş maksatlı kullanılan 1+1 evlere dün eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel uyarıcı ilaçla uyuşturucu madde ele geçirildi. Fuhuş maksadıyla kullanıldığı belirlenen 1+1 daireler ekipler tarafından mühürlendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te rezidanslara fuhuş baskını: 5 tutuklama - Son Dakika

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