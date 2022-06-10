Bu arada, rögar kapağının çalınması ve el arabasına yüklenmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan M.İ. ile çalıntı malzemeyi satın alan ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği anlaşılan iş yeri sahibi A.B'yi yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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