GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

10.06.2022 21:08

Gaziantep'te rögar kapağı çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te rögar kapağı çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Mücahitler Mahallesi'nde bir apartman önündeki rögar kapağının çalındığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan M.İ. ile çalıntı malzemeyi satın alan ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği anlaşılan iş yeri sahibi A.B'yi yakaladı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, rögar kapağının çalınması ve el arabasına yüklenmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
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Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı Vatandaşların suyla kaplanan yolda rögar kapaklarını arama anları kameralara yansıdı Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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