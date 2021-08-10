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Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı

10.08.2021 22:14
Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte ruhsatı olmayan inşaatlara beton satılamayacağını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte ruhsatı olmayan inşaatlara beton satılamayacağını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanları, ilde faaliyet gösteren beton santralleri yöneticileri ile bir araya gelerek ruhsatsız binalar üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Ruhsatı olmayan hiçbir inşaata beton satılamayacağını bildiren Gül, "Ruhsatsız yapılarla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Ruhsatsız bina yapmayın, satmayın ve ruhsatsız ev almayın." ifadesini kullandı.

Fatma Şahin, Gaziantep, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı - Son Dakika


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