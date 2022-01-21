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Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

21.01.2022 12:15
Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki kişilerin üst aramasında ruhsatsız 2 tabanca ve bir tüfek, bu silahlara ait 5 şarjör ve 51 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Gaziantep, Nizip, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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