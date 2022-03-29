Son dakika haberleri! Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

29.03.2022 11:02

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı Gaziantep'te KOM ekiplerinin Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne düzenlediği operasyonda rüşvet alan memur ile rüşvet veren bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te KOM ekiplerinin Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne düzenlediği operasyonda rüşvet alan memur ile rüşvet veren bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne rüşvet operasyonu düzenledi. Organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yürüten ekipler Yavuzeli Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir memurun tapu işlemlerini yapmak için vatandaşlardan menfaat temin ettiğini tespit etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler Tapu Müdürlüğüne dün operasyon düzenledi. Operasyonda rüşvet alan memur ile rüşvet vermek suçundan yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Gaziantep'te rüşvet operasyonları sürüyor: 2 gözaltı - Son Dakika
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