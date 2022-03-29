GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

29.03.2022 11:58

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Yavuzeli Tapu Müdürlüğündeki bir memur ile ona rüşvet verdiği belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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