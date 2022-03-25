GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

25.03.2022 12:20
GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada Oğuzeli Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan ve rüşvet aldığı tespit edilen şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Söz konusu şüpheliye rüşvet verdiği değerlendirilen toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Rüşvet operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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