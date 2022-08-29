Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık - Son Dakika
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Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık

29.08.2022 10:09
Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık

Gaziantep'te, sabah erken saatlerde apartmana giren bir şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını çaldı.

Gaziantep'te, sabah erken saatlerde apartmana giren bir şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını çaldı. Şüpheli şahsın, çaldığı bebek arabasını kucaklayarak apartmandan çıkarma ve uzaklaşma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç hırsızlık olayı, dün sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, erken saatlerde bir binaya giren şüpheli şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını gözüne kestirdi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli şahıs, daha sonra kucakladığı bebek arabasını çaldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüpheli şahsın kucaklayarak çaldığı bebek arabasını apartmandan çıkarma ve apartmandan çıktıktan sonra bölgeden uzaklaşma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan bebek arabası hırsızlığı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı - İHA)

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık - Son Dakika

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