Ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü - Son Dakika
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Ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü

27.07.2022 12:57
Ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü

Gaziantep'te sabaha karşı bir ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü.

Gaziantep'te sabaha karşı bir ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü. Feci yangında ağılda bulunan 30 koyun da telef oldu.

Feci olay sabah saatlerine karşı Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir ağılda meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlar ile 12 yaşındaki çocuğun bulunduğu ağılda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası alevler her tarafı kapladı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

12 yaşındaki Hamza feci şekilde öldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu ile 30 tane koyunun bulunduğu ağılda alevlere müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası yapılan incelemelerde 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu'nun yanarak feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, olay yeri inceleme ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

30 koyun telef oldu

Aynı yangında ağıl içerisinde bulunan 30 adet koyun da telef oldu. Söndürülen yangın sonrası olay yerinde enkaz kaldırma çalışması yapıldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağılda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yanarak öldü - Son Dakika
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