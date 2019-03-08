Gaziantep'te Sada'dan Kadınlar Günü Kutlaması
48 dakika önce
Gaziantep'te SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinden Türk, Suriyeli, Afgan ve Iraklı 400 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldi.
Gaziantep
'te SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinden Türk, Suriyeli, Afgan ve Iraklı 400 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlamak için bir araya geldi. Birleşmiş Milletler
(BM
) Kadın Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, SADA kadınları, etkinlikte sahneye çıkarak serbest kürsüde düşüncelerini paylaştı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel prensiplerine ilişkin düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.
Kadınlar ve çocuklar, etkinliğin kapanışında kadın dayanışmasını ve barışı simgeleyen balonları havaya bırakarak renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinlik, AB
ve Japon
hükümetince mali olarak desteklenen " Türkiye
'de Suriyeli Kadınların ve Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığın Arttırılması Projesi" kapsamında düzenlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:51 Kaynak: AA
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı
Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor
Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı